Antalya'da online tarım kursu gerçekleştirildi
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Antalya'da online tarım kursu gerçekleştirildi

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen "online tarım kursu" gerçekleştirildi.

Antalya'da online tarım kursu gerçekleştirildi
29.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:22

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen "online tarım kursu" gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, "Topraksız ve Topraklı Çilek Yetiştiriciliğinin Prensipleri" konusuyla üç gün düzenlenen ve yoğun katılımlı geçen kursu Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nafiye Adak verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adak, çilek yetiştiriciliğiyle ilgili güzel bir eğitim gerçekleştirildiğini belirterek, "Kursumuza yoğun bir ilginin olması çilek üretimi açısından oldukça sevindiriciydi. Edirne'den Hakkari'ye, Sinop'tan Adana'ya, Uşak'tan Erzurum'a kadar ülkemizin 56 ilinden katılım sağlandı. Verilen kursa Suudi Arabistan ve ABD'de yaşayan Türklerin yanı sıra ülkemizde eğitim gören Afrikalı öğrencilerin de katılması kursumuzu uluslararası boyuta taşıdı." ifadelerini kullandı.

Katılımcılara daha sonra katılım belgesi verileceğini kaydeden Adak, kurs sonrasında online eğitimin hazırlanmasını sağlayan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İbrahim Irmak ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Manşet

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