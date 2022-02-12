Antalya'da ölümlü trafik kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı - Haberler
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Antalya'da ölümlü trafik kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

AA, Servet Tümer - Güncel
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Antalya'da ölümlü trafik kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Orta Mahalle D-400 kara yolunda dün akşam meydana gelen kazanın güvenlik kamerası kayıtlarında, İsmail Hakkı K. (54) idaresindeki 26 EB 231 plakalı motosikletin, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 çocuk annesi 79 yaşındaki Emine Balcı'ya çarpması yer alıyor.

Kayıtlarda, çarpmanın etkisiyle Balcı'nın düşmesi, motosiklet ile sürücüsünün sürüklenmesi de görülüyor.

Balcı'nın cenazesinin Serik'te toprağa verildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Balcı'nın yakınları, yaşlı kadının zihinsel engelli çocuğuna araç çarpmasını önlemek için arkasından koştuğunu öne sürdü.

AA / Servet Tümer - Güncel

Antalya, Balcı, Güncel, Haberler

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