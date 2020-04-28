Antalya'da ölüm yıl dönümünde görüntülü telefondan mezarını gördüğü annesine dua etti İzmir'de yaşayan Hanife Kaya, seyahat kısıtlaması nedeniyle ölüm yıl dönümünde Antalya'daki mezarını gidemediği annesine, kendisini telefonla görüntülü arayan belediye görevlilerinin yardımıyla dua edip gözyaşı döktü.

İzmir'de yaşayan Hanife Kaya, seyahat kısıtlaması nedeniyle ölüm yıl dönümünde Antalya'daki mezarını gidemediği annesine, kendisini telefonla görüntülü arayan belediye görevlilerinin yardımıyla dua edip gözyaşı döktü.

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2016'da kaybettiği annesi Ayşe Kaya'yı her ölüm yıl dönümünde Antalya'daki mezarı başında anan Kaya, bu yıl yeni tıp koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle kente gidemedi.

Belediyeyi arayan Kaya, Arapsuyu Mezarlığı'ndaki annesinin mezarını görüp dua etmek istediğini belirterek yardım istedi.

Konyaaltı Belediyesi çalışanlarından Gül Ekici, mezarlığa giderek Kaya'nın talebini yerine getirdi.

Annesinin mezarını görünce gözyaşlarını tutamayan Kaya, bir süre dua etti.

Kaya, talebinin yerine getirilmesine destek veren belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA