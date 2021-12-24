Antalya'da oltacılar, balon balığı yakalamak için yarışacak - Haberler
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Antalya'da oltacılar, balon balığı yakalamak için yarışacak

Antalya'da oltacılar, balon balığı yakalamak için yarışacak
AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya'da, Akdeniz ve Ege'de görülebilen, dünyanın en zehirli ikinci balık türü olarak tanımlanan balon balıkları konusunda farkındalık oluşturmak için yarışma düzenlenecek.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Antalya'da, Akdeniz ve Ege'de görülebilen, dünyanın en zehirli ikinci balık türü olarak tanımlanan balon balıkları konusunda farkındalık oluşturmak için yarışma düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, istilacı türler arasında yer alan balon balığına dikkati çekmek için Konyaaltı Plajı Olbia Meydanı'nda "Balon Balığı Yakalama Yarışması" organize edecek.

Pazar günü 09.00-12.00 saatlerinde düzenlenecek yarışmaya katılmak isteyenler, "https://www.antalya.bel.tr/OnlineBasvuru/balon-baligi-yakalama-yarismasi" adlı siteden kayıt yaptırabilecek.

Hem tekneden hem de kıyıdan oltayla balon balığı avlayacak yarışmacılardan dereceye girenlere, madalya ve balık restoranında 2 kişilik yemek hediye edilecek.

Yarışmayla, av baskısının olmaması ve kontrolsüz çoğalması nedeniyle yerel popülasyonlar ile balıkçıların av malzemelerine zarar veren balon balıkları konusunda bilinç oluşturulması hedefleniyor.

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AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

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