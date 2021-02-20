Antalya'da olta ile 1,65 metre boyunda 8 kilogram ağırlığında yılan balığı tutuldu
20.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:22
Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, Köprüçayı Irmağı'nda olta ile 8 kilogram ağırlığında yılan balığı tuttu.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, Köprüçayı Irmağı'nda olta ile 8 kilogram ağırlığında yılan balığı tuttu.
Belkıs Mahallesi'nde restoran işletmeciliği yapan Ayberk Gündoğdu, Köprüçayı Irmağı'nda balık avlamaya başladı.
Bir süre sonra oltasındaki hareketlenmeyi fark eden Gündoğdu, oltasına takılan balığı kıyıya çıkardı.
Gündoğdu, 1,65 metre uzunluğunda ve 8 kilogram ağırlığında bir yılan balığı yakaladığını görünce şaşırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer