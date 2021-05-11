Antalya'da ölen engelli kızın ailesi sosyal medyadaki yorumlara tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da ölen engelli kızın ailesi sosyal medyadaki yorumlara tepki gösterdi

İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da ölen engelli kızın ailesi sosyal medyadaki yorumlara tepki gösterdi Engelli kızın ölümü üzerinden yapılan siyasete ateş püskürdüler Antalya'nın Manavgat ilçesinde evde ölü bulunan zihinsel engelli Hafize Bakır'ın ailesi, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin ardından...

Antalya'da ölen engelli kızın ailesi sosyal medyadaki yorumlara tepki gösterdi

Engelli kızın ölümü üzerinden yapılan siyasete ateş püskürdüler

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde evde ölü bulunan zihinsel engelli Hafize Bakır'ın ailesi, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin ardından yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Hafize Bakır'ın enişteleri Mevlüt Çiftçi ve Abdullah Yılmaz, CHP Kadın Kollarının bu konuyu siyasi malzeme olarak kullanmaya kalkmasının insanlığa sığmadığını dile getirdi.

Hafize Bakır'ın çocukluk arkadaşı ve eski ev sahibinin kızı Deniz Öz, Hafize'nin melek gibi bir insan olduğunu, ne var ki ilaçlar etki etmediğinde tüm mahalleyi zor durumda bıraktığını ve zarar verdiğini söyledi. Hafize Bakır'ın sürekli kendisine zarar vermesi nedeniyle zaman zaman zapt edilemez hale geldiğini, kendisine, ailesine ve komşularına zarar vermesi nedeniyle hırçınlığı geçene kazar birkaç saat kafese kapatıldığını belirten eniştesi Mevlüt Çiftçi "Bazı medya organlarında sanki baldızımın sürekli kafeste tutulduğu gibi bir izlenim yer aldı. Bunu fırsat bilen aralarında CHP Kadın Kollarının da bulunduğu bazı kesimler baldızımın bu durumunu siyasi malzeme yaparken bizlere de sanki onunla ilgilenmiyormuşuz ve sürekli kafeste tutuyormuşuz gibi linç girişiminde bulunuyor. Biz bu kişileri gelip mahalle sakinleriyle konuşmaya, onunla nasıl ilgilendiğimizi mahallemizdekilerden dinlemeye, ondan sonra bu yorumları yapmaya davet ediyoruz. Biz ailece baldızımın üzerine titreyen, onun her istediğini emir kabul eden kişileriz. Ben bacanağım ve baldızım sürekli kendisini kontrol edip onunla vakit geçirdik. Hatta dün olay öncesi bacanağım ve baldızım alıp denize götürmüş ve denize girmişler. Hal böyle iken yapılan yorumlar bizim acımıza acı kattı. Bu kişilerle yargı önünde hesaplaşacağız" dedi.

Baldızıyla ailecek yakından ilgilendiklerini belirten Abdullah Yılmaz, "Her gün ya biz ya bacanağım ve baldızım kesinlikle gelip sohbet edip oynuyoruz. O bizim çocuğumuz gibiydi. Olay günü denizi çok sevdiği için eşimle birlikte alıp denize götürdük. Denize ayağımızı sokup oyunlar oynadık. Eve getirip biz ayrıldıktan kısa bir süre sonra acı haberi aldık. Acımasızca eleştirenlerle mahkemede hesaplaşacağız" dedi.

Bakır ailesinin 19 yıl kirada oturduğu evin sahibinin kızı Deniz Öz, Hafize ile çok iyi arkadaş olduklarını belirterek, "Hafize normal zamanlarında melek gibi bir kişiydi. Onunla oyunlar oynar televizyon seyrederdik. Ne var ki ilaçları etkisiz kalıp krizi tuttuğunda kimse zapt edemezdi. Anne-babasının neler çektiğini ben bilirim. Onu birçok kez birlikte tedaviye götürdük. Ama çare olmadı. Kriz geldiğinde mahalleyi birbirine katar yola çıkar araçların önüne atlardı. Bundan dolayı aile 2. kattan birince kata indi ve evin etrafını demirle kapattı. Başka çaresi yoktu. Onları eleştirenler Allah'a nasıl hesap verecek bilemiyorum. Ben kimsenin çocuğuyla bu şekilde ilgilenebileceğine inanmıyorum" dedi.

Antalya'da ölen engelli kızın ailesi sosyal medyadaki yorumlara tepki gösterdi
Antalya'da ölen engelli kızın ailesi sosyal medyadaki yorumlara tepki gösterdi
Antalya'da ölen engelli kızın ailesi sosyal medyadaki yorumlara tepki gösterdi
Antalya'da ölen engelli kızın ailesi sosyal medyadaki yorumlara tepki gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN

Antalya'da ölen engelli kızın ailesi sosyal medyadaki yorumlara tepki gösterdi
Antalya'da ölen engelli kızın ailesi sosyal medyadaki yorumlara tepki gösterdi
Engelli kızı kendine zarar vermemesi için kafese kapattılar! Kafası sıkışınca hayatını kaybetti
Engelli kızı kendine zarar vermemesi için kafese kapattılar! Kafası sıkışınca hayatını kaybetti
Antalya'da evleri yanan biri işitme engelli yaşlı çiftin korku dolu anları
Antalya'da evleri yanan biri işitme engelli yaşlı çiftin korku dolu anları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Serdar Ortaç Hakan Sabancı Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Cyle Larin Yılmaz Vural Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da ölen engelli kızın ailesi sosyal medyadaki yorumlara tepki gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 18:07:11. #1.15#

title