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Antalya'da öldürülen kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da öldürülen kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, arsa alıp satma meselesi nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurularak öldürülen İbrahim Durmazer'in (50) cenazesi, Adli Tıp Kurumundan yakınlarınca teslim alındı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, arsa alıp satma meselesi nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurularak öldürülen İbrahim Durmazer'in (50) cenazesi, Adli Tıp Kurumundan yakınlarınca teslim alındı.

İbrahim Durmazer'in Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları, Durmazer'in cenazesini teslim aldı. Cenazenin, Konaklı Mahallesinde toprağa verileceği belirtildi.

Konaklı Mahallesinde İbrahim Durmazer, arsa alıp satma meselesi nedeniyle tartıştığı L.D. tarafından tüfekle vurularak öldürülmüştü.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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