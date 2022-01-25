Antalya'da öldürüldüğü iddia edilen kayıp kadınla ilgili 6 zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 84 gündür kayıp olarak aranan kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Kayıp Kerziban Keskin'in (61) bir televizyon programında öldürüldüğü itirafında bulunulması üzerine başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan H.D, R.Ç, R.B, İ.B, K.A. ile R.A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında Serik Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıp olarak aranan Kerziban Keskin ile ilgili bir televizyon programına bağlanan R.B'nin itirafı üzerine harekete geçmiş, İstanbul ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla R.B, İ.B, H.D. ve R.Ç'yi gözaltına almıştı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükselmişti. Zanlıların gösterdiği bölgede yapılan kazılarda, Keskin'in cesedine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulunmuştu.