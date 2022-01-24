Antalya'da öldürüldüğü iddia edilen kayıp kadınla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 84 gündür kayıp olarak aranan kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayıp Kerziban Keskin'in (61) bir televizyon programında öldürüldüğü itirafında bulunulması üzerine başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan 6 şüphelinin Antalya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Serik Adliyesi'ne götürüldü.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıp olarak aranan Kerziban Keskin ile ilgili bir televizyon programına bağlanan R.B'nin itirafı üzerine harekete geçmiş, İstanbul ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla R.B, İ.B, H.D. ve R.Ç'yi gözaltına almıştı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükselmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan soruşturmada, şüphelilerin gösterdiği bölgede yapılan kazılarda, Keskin'in cesedine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulunmuştu.