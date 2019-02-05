Antalya'da Okullara Fırtına Tatili

Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtına ve hortum riski nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzün uyarısı gereği, 5 ilçemizde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş) fırtınanın hızının 100 km/sa geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirildiğinden Valiliğimizce 06.02.2019 Çarşamba günü tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA