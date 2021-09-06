Antalya'da okullar açıldı, sahiller boşaldı
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Antalya'da okullar açıldı, sahiller boşaldı

Antalya'da okullar açıldı, sahiller boşaldı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili, okulların açılmasıyla boşaldı.

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili, okulların açılmasıyla boşaldı. Sahil, kent merkezindeki otellerde tatillerine devam eden turistlere kaldı.

Antalya'da, 2021-2022 eğitim- öğretim yılının başlamasıyla birlikte sahiller boşaldı. Yaz sezonunda tıklım tıklım dolan Konyaaltı sahili, az sayıda tatilciye kaldı. Kalabalık görüntülerden geriye kalan birkaç tatilci, güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Turistler su sporları yaparken, bazıları ise sahil boyunca yürüyüş yaptı.


Antalya'da okullar açıldı, sahiller boşaldı
Antalya'da okullar açıldı, sahiller boşaldı
Antalya'da okullar açıldı, sahiller boşaldı
Antalya'da okullar açıldı, sahiller boşaldı
Antalya'da okullar açıldı, sahiller boşaldı
Antalya'da okullar açıldı, sahiller boşaldı
Antalya'da okullar açıldı, sahiller boşaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli

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