Antalya'da okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul ve parklar çevresinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Doğançam İlköğretim Okulu yanındaki parkta bulunan O.D'nin üzerinde ve aracında arama yaptı.

Aramada, satışa hazır 10 gram metamfetamin ve 5 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.