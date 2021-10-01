Antalya'da okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
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Antalya'da okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul ve parklar çevresinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Doğançam İlköğretim Okulu yanındaki parkta bulunan O.D'nin üzerinde ve aracında arama yaptı.

Aramada, satışa hazır 10 gram metamfetamin ve 5 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya'da okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
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