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Antalya'da okul çevrelerindeki iş yerleri ve parklar denetlendi

AA / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel
Antalya'da okul çevrelerindeki iş yerleri ve parklar denetlendi

Antalya'da okul çevrelerinde yapılan denetimlerde ruhsatı bulunmayan iş yerleri ile kurallara uymayan araç sürücüleri hakkında işlem yapıldı.

Antalya'da okul çevrelerinde yapılan denetimlerde ruhsatı bulunmayan iş yerleri ile kurallara uymayan araç sürücüleri hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çocukları her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, güvenli bir ortamda gelişimlerini ve eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak, okulların çevresindeki yerlerin daha huzurlu ve güvenli hale getirilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlere devam edildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve karma kadro personelinden oluşan ekip tarafından dün okul çevrelerindeki park, bahçe, kahvehane, internet ve elektronik oyun salonları, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler denetlendi.

Ruhsatı olmayan bir internet salonu ile bir oyun salonu hakkında işlem yapıldı, kurallara uymayan 5 araç kullanıcılarına da 6 bin 574 lira idari para cezası uygulandı. Kimlik kontrolünde de arandığı tespit edilen 2 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Denetimlerin hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Son Dakika Haberleri
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