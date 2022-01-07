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Antalya'da okul çevrelerinde 228 polisle denetim

Antalya'da okul çevrelerinde 228 polisle denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da 100 ekip 228 polisin katılımı ile 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetim Uygulaması' gerçekleştirildi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da 100 ekip 228 polisin katılımı ile 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetim Uygulaması' gerçekleştirildi.

Antalya'da polis ekipleri ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite çağındaki çocuk ve gençlerin her türlü suçtan uzak tutulması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla il genelinde belirtilen eğitim kurumların yakın çevresinde faaliyet gösteren umuma açık yerleri kapsayan 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetim Uygulaması' gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Çocuk, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı birimlerden 100 ekip ve 228 personel katılımı ile 6 Ocak Perşembe günü 13.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamada; 279 okul çevresinde, 26 internet kafe, 10 oyun salonu, 42 kahvehane 7 iddia bayi, 24 büfe, 3 içkili yer, 20 metruk bina, 56 park ve bahçeler denetlendi.

Uygulama kapsamında; bin 59 şahıs incelendi. 196'sı okul servis aracı olmak üzere toplam 547 araç denetlenerek 15 araca 15 bin 281 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Antalya'da okul çevrelerinde 228 polisle denetim

Antalya'da okul çevrelerinde 228 polisle denetim

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