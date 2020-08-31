Antalya'da okul bahçesine portatif yüzme havuzu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da okul bahçesine portatif yüzme havuzu

Antalya'nın Aksu ilçesindeki 75.Cumhuriyet İlkokulu'nun bahçesine portatif yüzme havuzu kuruldu.

Antalya'da okul bahçesine portatif yüzme havuzu
31.08.2020 16:46 | Son Güncelleme: 31.08.2020 17:16

Antalya'nın Aksu ilçesindeki 75.Cumhuriyet İlkokulu'nun bahçesine portatif yüzme havuzu kuruldu. Bir yüzme antrenörü ve cankurtaran eşliğinde Aksulu çocuklara yüzme dersi veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatlarıyla uygulamaya konulan 'Yüzme bilmeyen kalmasın' kampanyası çerçevesinde, yüzme havuzu olmayan İl ve ilçelere toplamda 100 adet portatif havuz gönderildi. Bunlardan 6'sı Antalya'ya gönderilirken, Aksu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü girişimleri sonucu, havuzlardan birisi Aksu Merkez'de bulunan 75. Cumhuriyet İlkokulu bahçesine kuruldu. Bir yüzme antrenörü ile cankurtaran eşliğinde Aksulu çocuklara yüzme dersi veriliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aksu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Zeki Gök, "Buradaki amaç tamamen çocuklarımıza yüzme öğretmek. Zaten projenin adı da, Yüzme bilmeyen kalmasın. Havuzumuz 10x20 metre ebatlarında, 1.25 metre derinliğinde, tamamen portatif. Ekim ayına kadar Aksu ilçemizde hizmet vereceğiz. Daha sonrasında havaların soğumasıyla birlikte il müdürlüğümüzün depolarına kaldırılacak. Şuan için 15 çocuğumuzun başvurusu var. Önümüzde ki günlerde daha çok çocuğa hizmet edeceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yerde bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürmüş 3. Sayfa
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yerde bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürmüş
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 3. Sayfa
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada 3. Sayfa
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu Magazin
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı Spor
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı
ABD'de koronavirüsle ilgili yeni araştırma: İkinci enfeksiyon daha ağır geçebiliyor Dünya
ABD'de koronavirüsle ilgili yeni araştırma: İkinci enfeksiyon daha ağır geçebiliyor
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı
Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı
Japonya'da tayfun alarmı! 'Tahliyeye hazır olun' çağrısı yapıldı
Japonya'da tayfun alarmı! "Tahliyeye hazır olun" çağrısı yapıldı
Faciadan dönüldü! Seyir halindeki otomobilin kapısını açan çocuk kameralara yansıdı
Faciadan dönüldü! Seyir halindeki otomobilin kapısını açan çocuk kameralara yansıdı
Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız
Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız
Fenerbahçe, Samuel Kalu'nun transferi için son aşamaya geldi
Fenerbahçe, Samuel Kalu'nun transferi için son aşamaya geldi
Falcao, Juventus forması giyen Cuadrado'ya Galatasaray'a gelmesi için çağrı yaptı
Falcao, Juventus forması giyen Cuadrado'ya Galatasaray'a gelmesi için çağrı yaptı
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Türkiye'nin Macaristan ile oynayacağı maçı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek
Türkiye'nin Macaristan ile oynayacağı maçı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek
Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Meral Akşener Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Emrah Hülya Avşar Demet Şener Defne Samyeli
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mauricio Lemos
Daha Fazla Kavga Düğün Bursa Çocuk
Şu an buradasınız: Antalya'da okul bahçesine portatif yüzme havuzu - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 18:52:08. #1.14#
title