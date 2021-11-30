Antalya'da öğrenciye cinsel istismarda bulunan sanığa 15 yıl hapis cezası - Haberler
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Antalya'da öğrenciye cinsel istismarda bulunan sanığa 15 yıl hapis cezası

AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Antalya'da öğrenciye cinsel istismarda bulunan sanığa 15 yıl hapis cezası

Antalya'da cinsel istismar sanığına 15 yıl hapis cezası verildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da cinsel istismar sanığına 15 yıl hapis cezası verildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan M.A.K, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatı Serap Ertuğrul, mağdur öğrencinin annesinin 2016'da olayı tespit edince BİMER'e başvurduğunu söyledi.

Söz verilen sanık M.A.K. ise mahkemenin kararına güvendiğini ifade etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, M.A.K'yi cinsel istismar suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

M.A.K'ye daha önce 27 öğrenciye yönelik "çocuğa cinsel istismar" suçundan dava açılmış, 27 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 621 yıl hapis cezası verilmişti.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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