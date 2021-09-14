Antalya'da öğrencilere yönelik sözleri nedeniyle okul müdür yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler
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Antalya'da öğrencilere yönelik sözleri nedeniyle okul müdür yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldı

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'da öğrencilere yönelik sözleri nedeniyle okul müdür yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldı

Antalya'da öğrencilere yönelik sözleri nedeniyle bir okul müdür yardımcısı hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Antalya'da öğrencilere yönelik sözleri nedeniyle bir okul müdür yardımcısı hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Konyaaltı ilçesindeki Hurma Ortaokulu Müdür Yardımcısı F.Y.C'nin okul bahçesine toplanan öğrencilere yaptığı konuşmanın videosu sosyal medyada paylaşıldı.

Bu paylaşımların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul temizliği konusunda uyardığı öğrencileri tehdit ettiği öne sürülen F.Y.C. hakkında idari soruşturma başlattı.

Soruşturmayı yürütmesi için müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya'da öğrencilere yönelik sözleri nedeniyle okul müdür yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler
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