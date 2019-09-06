Antalya'da öğrencilere gıda güvenliği eğitimi

06.09.2019 14:08

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilere gıda güvenliği bilincini aşılamak amacıyla eğitim başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başlatılan eğitim hamlesinde 2019'da 100 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, gıda güvenliğini sağlamanın birinci koşulunun eğitimden geçtiğini ifade etti.

Özen, bu kapsamda Antalya'da 19 ilçede başlatılan eğitim hamlesiyle 2019'un ilk 6 ayında 367 okulda uzman kişilerce 45 bin öğrenciye gıda güvenliği, hijyen, etiket okuma alışkanlığı ve bilinçli tüketici olmayı anlatan eğitimler verdiklerini aktardı.

Yıl sonuna kadar 100 bin öğrenciye ulaşmak istediklerini belirten Özen, öğrencilerle buluşmak için sabırsızlandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA