Antalya'da Öğrenciler, 'Sıfır Atık' Dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, öğrenciler Antalya Büyükşehir Belediyesi Kızıllı Entegre Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'ne ziyarette bulundu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'in de katıldığı ziyarette öğrencilere geri dönüşüm hakkında bilgilendirilmelerde bulunuldu. Tesisin kontrol binası içerisinde öğrencilere sunum yapılırken Ebru Türel, geri dönüşüm ve bertaraf tesisinin çalışmalarından bahsetti.

"Patlamaları duyarak, yangınları duyarak büyüdük"

Çocukluk ve gençlik döneminde geri dönüşümle ilgili çalışmaların yapılmadığını aktaran Türel, yıllar önce Türkiye'de geri dönüşüm ve bertaraf yöntemiyle ilgili herhangi bir sistemin olmadığını kaydetti. Türel, "Biz nelerle büyüdük; çöpler doğaya serbest bırakıldığı için çöplüklerdeki patlamaları duyarak, yangınları duyarak büyüdük. Fakat artık devir değişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer birçok ilimizde de biz geri dönüşüm tesisleri kurduk. Bu geri dönüşüm ve bertaraf tesisleriyle çöpümüzü bertaraf ediyoruz. Oradaki kağıt, metal, cam ve plastik malzemeleri yeniden üretime girebilmesi için geri dönüşüme gönderiyoruz. Ham madde olarak kullanıyoruz. Geriye kala çöpü de bertaraf ediyoruz. Bertaraf ederken de çöpü fermante edip gaz üreterek o gazdan da elektrik üreterek çöpü elektrik enerjisine dönüştürüyoruz" dedi.

"7 ilçenin çöpünü burada bertaraf ediyoruz"

Tesisin 2016 yılında inşaata başladığını ifade eden Ebru Türel şöyle konuştu:

"Bir senelik bir dönemdir faaliyette. Şu anda bütün merkez ilçelerimizin Kemer ve Serik'te dahil 7 ilçenin çöpünü burada bertaraf ediyoruz. Vahşi depolama yapılmıyor. Aynı şekilde Alanya'ya da bertaraf ve enerji üretim tesisinin üretimi devam ediyor"

"Çocuklarımıza bozulmamış doğa bırakmak için bunu yapıyoruz"

Çocukların da bu bilinçle yetişeceğini vurgulayan Türel, artık 'Sıfır atık' denildiğini belirtti. Tesise ziyarete gelen öğrencilerin derslerde geri dönüşümle ilgili eğitimler aldığını söyleyen Türel, "Ama bunu öğrenmenin en güzel yanı canlı olarak görmek. Okullarla birlikte bu programları düzenledik. Çocuklarımıza burada ne faydalar sağladığımızı anlatıyoruz. Biz, doğayı ve çevreyi korumak için ve çocuklarımıza bozulmamış doğa bırakmak için bunu yapıyoruz"

Öte yandan Entegre Katı Atık Yönetici Hayati Özener ise tesiste yaz aylarında 3 bin tona yakın günlük çöp geldiğini dile getiren Özener, "Kış aylarında bu düşüyor. Şu anda gelen günlük çöp bin 800 ton. Buna bağlı olarak da üretimimiz yaz ve kız aylarında değişkenlik gösteriyor" dedi. - ANTALYA