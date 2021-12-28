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Antalya'da öğrenci servisinin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü

Antalya'da öğrenci servisinin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da okul servisinin altında kalan Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

ANTALYA (AA) - Antalya'da okul servisinin altında kalan Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

E.D'nin kullandığı 07 C 0640 plakalı öğrenci servisi, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde 3 yaşındaki Suriye uyruklu Nevraz Abdullah'a çarptı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü E.D. gözaltına alındı.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

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