Odasında Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
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Odasında Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

15.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:00

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evinin odasını seraya çevirerek Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evinin odasını seraya çevirerek Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güzeloba Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin bir odasının seraya dönüştürüldüğünü ve Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Odada buhar makinesi, elektrikli ısıtıcı, aydınlatma ve havalandırma sistemi ile vantilatör ve bitki koruma ilaçları bulundu. Evde, bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi A.R.S, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı.

Odasında Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
Odasında Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
Odasında Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
Odasında Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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