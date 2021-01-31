Antalya'da ocakta sörf keyfi yaptılar
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Antalya'da ocakta sörf keyfi yaptılar

31.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:50
Antalya'da ocakta sörf keyfi yaptılar

Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'nın Alanya ilçesinde ise bir grup sporcu sörf yapmanın keyfini yaşadı.

Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'nın Alanya ilçesinde ise bir grup sporcu sörf yapmanın keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının en yüksek 18, deniz suyu sıcaklığının da 17 derece ölçüldüğü ilçede, dalga boyu 2 metreyi buldu.

Alanya'da denizin dalgalı olmasını fırsat bilen bir grup sörfçü, Keykubat Plajı'nda sörf yaptı.

Sörfçülerden Bengisu Yalvaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaymakamlık ve federasyondan gerekli izinleri alarak ilçeye geldiklerini söyledi.

Kendilerini dalgalara bıraktıklarını anlatan Yalvaç, güzel bir gün geçirdiklerini belirtti.

Efe Çıtakoğlu da Şile'den arkadaş grubu ile geldiklerini söyledi.

Fırtınaları takip ettiklerini ve bu doğrultuda sörf yapmaya karar verdiklerini anlatan Çıtakoğlu, "Mükemmel bir his. Türkiye'nin 12 ayında Akdeniz ve Karadeniz'de sörf yapabiliyorsunuz. Kışın Akdeniz'de, yazın Karadeniz bölgesinde. Ama burası daha kaliteli." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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