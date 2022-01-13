Ocak ayında sörf keyfi - Haberler
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Ocak ayında sörf keyfi

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Türkiye genelinde fırtınalı ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sporcu sörf yapmanın keyfini yaşadı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Türkiye genelinde fırtınalı ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sporcu sörf yapmanın keyfini yaşadı.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) tarafından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Projesi kapsamında Alanya'da başlatılan sörf sporu büyük ilgi görüyor.

İlçe Meteoroloji İstasyonu Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 13, deniz suyu sıcaklığının da 18 derece ölçüldüğü Alanya'da, rüzgar nedeniyle dalga boyu 3 metreyi buldu.

Denizin dalgalı olmasını fırsat bilen sporcular, Keykubat Plajı'nda sörf yaptı.

Sörfçülerden Barış Durna, 3 gündür devam eden fırtınanın dinmesini beklediklerini söyledi.

Sörf yapabilmek için uygun koşulların fırtınanın hemen ardından oluştuğunu anlatan Durna, "Hava dışarıda çok soğuk ama suyun içerisinde gayet iyi. Avukatlık yapıyoruz, mesaimizi bıraktık fırsatı bulur bulmaz hemen dalgalara koştuk. Keyfimizi aldık, eğlencemizi yaptık. İşimizin başına döneceğiz." dedi.

Hakan İhtiyar ise "Alanya'mız bilindiği üzere 4 mevsimi aynı anda yaşayabilen bir şehir. Şu anda ocak ayının ortalarındayız. Toroslarda kar olmasına rağmen şu anda buraya sörf yapmaya geldik." diye konuştu.

Ocak ayında sörf keyfi

Ocak ayında sörf keyfi

Ocak ayında sörf keyfi

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AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

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