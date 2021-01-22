Antalya'da ocak ayında deniz keyfi

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, mevsim kış olmasına rağmen denize girmenin keyfini yaşadı.

Kentte üç gündür etkili olan soğuk ve kuvvetli rüzgar, yerini güneşli havaya bıraktı. Havanın 16, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Antalya'da, sahillerde yoğunluk yaşandı.

Konyaaltı Sahili'ni tercih eden vatandaşlar ve yabancı turistler, ocak ayı olmasına rağmen denize girdi, plajda güneşlendi. Varyant bölgesindeki kayalıklara çıkan bazı turistler metrelerce yükseklikten kendilerini denize bıraktı.

Bazı vatandaşlar bisiklet sürdü, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bazıları ise kamp sandalyelerine oturarak kitap okudu.

Yarıyıl tatiline giren öğrencilerin de aileleriyle sahile geldikleri görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız