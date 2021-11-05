Antalya'da nostaljik araçların katıldığı festivalin korteji ilgi çekti

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da hobi meraklılarını buluşturmayı amaçlayan "HobiFest 2021" başladı.

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliğin başlangıç programını oluşturan korteje katılan nostaljik araçlar, motosikletler ve off-road araçları, renkli görüntüler oluşturdu.

Atatürk Kültür Merkezi önünden Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı caddelerini dolaşan kortejdekilere, çevredekiler alkışlarla destek verdi.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yarın devam edecek hobi festivaline 70'e yakın kulübün, derneğin ve ekibin katılması bekleniyor.

Konyaaltı Sahil Parkı'nda off-road yarışları ve motosiklet gösterilerine de sahne olacak HobiFest 2021, pazar sona erecek.

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