Antalya'da Norveç vatandaşı evinde ölü bulundu
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Antalya'da Norveç vatandaşı evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Norveçli Arild Langemyr evinde ölü bulundu.

27.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:26
Antalya'da Norveç vatandaşı evinde ölü bulundu

'nın ilçesinde, Norveçli Arild Langemyr evinde ölü bulundu.

Tatile geldiğinde kullandığı Mahallesi'ndeki evinde kalan 72 yaşındaki Langemyr'den alamayan bina sakinleri, durumu jandarma ve sağlık ekibine bildirdi.


İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri, odasında hareketsiz bulunan Arild Langemyr'in hayatını kaybettiğini belirledi.


Langemyr'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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