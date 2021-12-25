Antalya'da Noel ve yılbaşı heyecanı başladı

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, Avrupalılar için 24 Aralık, Ruslar için 7 Ocak'ta kutlanan Noel (Christmas) Bayramı ve yılbaşı tatili için otellerde kutlamalar başladı. Otellerde, noel geleneklerini de içeren ağaç süsleme, Noel Baba figürleri ve çocuklara sürpriz hediyelerle, özel yemek menüleri ve eğlence temalı etkinlikler hazırlandı.

Avrupalı Katolik Hristiyanların bazılarının 24 Aralık, bazılarının 25 Aralık günü İsa'nın doğumu olarak kabul ettiği Noel veya diğer adıyla Christmas Bayramı, Rusya ve diğer Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) ülkelerindeki Ortodoks Hristiyanlar tarafından 7 Ocak günü kutlanıyor. Avrupalıların 24 veya 25 Aralık'ta başlattığı Noel, yılbaşı kutlamalarıyla sona ererken, Ruslarda ise yılbaşı kutlamalarıyla başlayan Noel tatil süreci İsa'nın doğduğu gün kabul edilen 7 Ocak'ta kutlanan Noel Bayramı ile sona eriyor.

Otellerde Noel ve yılbaşı programları için kırmızı renklerin ağırlıklı olduğu süslemeler ve yemek menüleri hazırlandı. 5 yıldızlı bir otelin mutfak şefi Hakan Tosun, 24 Aralık gecesi sunumu yapılan Noel masasını tanıttı. Avrupalı misafirlerin İsa'nın doğumu olarak kutladığı Noel Bayramı için özel bir organizasyon yaptıklarını belirten Tosun, dönemin en önemli menüsünde hindinin başta olduğunu ve masa süslemelerinde ise kırmızı renge ağırlık verildiğini kaydetti. Pandemi koşulları nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun ikili ve dörtlü masalar hazırlandığını anlatan Tosun, hindinin 1 gün önce 24 saat özel sosta bekletildiğini, ardından 8 saat ağır ateşte pişirildikten sonra servis edildiğini dile getirdi. Tosun, Noel menüsünde Uzakdoğu'dan denizden gelen lezzetlere kadar özenle seçilmiş menü hazırlandığını söyledi.