Antalya'da nisanda su sayaçları okunmayacak Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında, nisan ayında su sayaçları okunmayacak, iş yerlerine fatura gönderilmeyecek.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında, nisan ayında su sayaçları okunmayacak, iş yerlerine fatura gönderilmeyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin, ihtiyaç oldukça ek önlemler almaya devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlık ettiği kriz masasının, Antalya Su ve Atıksu (ASAT) İdaresi Genel Müdürlüğü iş ve işlemleriyle ilgili bir dizi yeni önlem aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan yeni önlemler gereği ASAT Genel Müdürlüğü, tüm abone gurupları için (ticarethane/iş yeri, otel aboneleri hariç) nisan ayı okuması yapılmadan, şubat ve mart aylarının tüketim ortalamasının yüzde 80 oranında faturalandırma yapacak. Ticarethane/iş yeri ve otel-motel-pansiyon abonelerinde, nisan ayında geçici olarak faturalandırma yapılmayacak. Can Suyu Projesi'nden yararlanan üniversite öğrencisi abonelere de nisan ayında geçici olarak faturalandırma işlemi yapılmayacak. Olumsuz durum sona erdiğinde, tüm abonelerde normal okuma ve faturalandırma yapılacaktır. Bu dönemde yapılan faturalandırma miktarı kullanılan toplam miktardan mahsup edilecektir."

Kaynak: AA