Antalya'da NATO Pa Ortak Semineri

NATO PA Başkanı ve Birleşik Krallık Avam Kamarası üyesi Madeleine Moon, Suriyelilere ilişkin, "Türkiye'yi kutluyorum. Türkiye'nin bu muhteşem misafirperverliği olmasaydı, nasıl bir uluslararası mülteci krizi yaşayacağımızı düşünmek bile değişik noktaya getiriyor bizi." dedi.

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde devam ediyor.

Moon, toplantıda, parlamenterler arasında bir diyalog oluşacağını söyledi. Türkiye'nin istişareler için çok uygun bir ortam oluşturduğunu dile getiren Moon, Türkiye'nin çok değerli müttefik olduğunu, Avrupa ile Ortadoğu arasında önemli bir köprü oluşturduğunu bildirdi.

Türkiye'nin çatışmadan milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığını aktaran Moon, "Türkiye'yi kutluyorum. Türkiye'nin bu muhteşem misafirperverliği olmasaydı, nasıl bir uluslararası mülteci krizi yaşayacağımızı düşünmek bile değişik noktaya getiriyor bizi." diye konuştu.

Türkiye'nin sadece ev sahipliği yapmadığını, krizlerin çözülmesi noktasında da aktif rol üstlendiğini vurgulayan Moon, Türk hükümetine ve parlamentosuna da NATO'ya verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Toplantıda NATO'ya üye olmayan temsilcilerin de bulunduğuna değinen Moon, geniş kitlelere yayılan bir katılım sağlandığını, bu durumun istişarelerin daha geniş yelpazeye yayılmasına sağlayacağını söyledi.

Moon, bazen hükümetlerce açıkça ortaya konulamayan meselelerin bu tür toplantılarda değerlendirildiğini bildirdi.

Bölgedeki ekonomik, politik, askeri, ticari ilişkileri kuvvetlendirmeye, sorunların çözümüne katkıda bulunmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Moon, "Hala NATO faaliyetleri bölgede çok iyi anlaşılmamaktadır. Bazen şüpheyle yaklaşılmaktadır. Bu faaliyetleri daha iyi anlatmamız gerekiyor. İşbirliği için iyi bir ortam hazırlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Futbol maçı sembolik ve önemli organizasyon olacak"

Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu Başkanı Philippe Folliot da Suriye'nin şu anda savaşın yaşandığı tek ülke olmadığını, Yemen'de, Libya'da çatışmalar yaşandığını söyledi. İsrail ile Filistin arasında da bir çatışma olduğunu ifade eden Folliot, bu gurubun Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki sorunlarla başa çıkması gerektiğini kaydetti.

Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubunun bölge için önemli görev üstlendiğini vurgulayan Folliot, "Bölgede terörist tehditler, savaşlar, göç, kalkınma gibi meseleler var." dedi.

Folliot, Ortadoğu'daki sorunların çok önemli olduğuna işaret etti.

Toplantıda sadece konuşmaların olmayacağını anlamlı bir futbol maçı yapılacağını anlatan Folliot, "Dünyada daha çok spor ve kültür olsaydı daha az savaş ve çatışma olurdu. O maç sembolik ve önemli organizasyon olacak." diye konuştu.

TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak da NATO'nun kuruluşundan bu yana dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olduğuna değinerek, Türkiye'nin de bin 983 personelle NATO'ya en fazla katkı sağlayan üçüncü ülke olduğunu belirtti.

Suriyeli çocuklarla yapılacak futbol maçına değinen Bak, "(Suriyeli çocuklar bizim çocuklardır) sloganıyla hareket ettik. Zor manzaraları unutturmaya ve onları güzel yarınlara hazırlamayı istiyoruz. Sporun terörle mücadele konusunda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA