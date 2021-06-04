Antalya'da Narkotim'den 'kokain' operasyonu; 1 tutuklama
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Antalya'da Narkotim'den 'kokain' operasyonu; 1 tutuklama

Antalya'da Narkotim'den 'kokain' operasyonu; 1 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, Narkotim ekiplerinin operasyonunda 2 kilo 160 gram kokain maddesi ele geçirildi.

ANTALYA'da, Narkotim ekiplerinin operasyonunda 2 kilo 160 gram kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, mahkemece tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Antalya'ya kokain getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen Narkotim ekipleri, Döşemealtı ilçesindeki kontrol noktasında durdurdukları otomobilde arama yaptı. Narkotik köpekle aramada, aracın ön panelinde ekran arkasına gizlenen 2 kilo 160 gram kokain ele geçirildi. Otomobildeki K.A. ve P.B. ise gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, P.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Antalya'da Narkotim'den 'kokain' operasyonu; 1 tutuklama
Antalya'da Narkotim'den 'kokain' operasyonu; 1 tutuklama
Antalya'da Narkotim'den 'kokain' operasyonu; 1 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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