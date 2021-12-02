Antalya'da narkotik arama köpeği "Pars"ın uyuşturucu bulduğu araçtaki 3 kişi tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, narkotik arama köpeği "Pars" ile kiralık araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek Ö.A, A.B.H. ve N.A.N'yi takibe aldı. Şüphelilerin bir şirketten kiraladıkları araç, Ilıca Mahallesi'nde durduruldu. Narkotik arama köpeği "Pars" ile yapılan kontrollerde, aracın torpido kısmında 895 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Oktay Özden - Son Dakika Haberleri

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