Antalya'da "Narkorehber'ler" uyuşturucuyla mücadeleyi anlatıyor
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Antalya'da "Narkorehber'ler" uyuşturucuyla mücadeleyi anlatıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da 'Narkorehber'ler' uyuşturucuyla mücadeleyi anlatıyor

Antalya'da alanlarında uzman "Narkorehber"ler tarafından bu yılın ilk 4 ayında, 4 bin 188'i anne ve adayı olmak üzere 5 bin 142 kişiye uyuşturucu tehdidi ve mücadele çalışmaları anlatıldı.

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Antalya'da alanlarında uzman "Narkorehber"ler tarafından bu yılın ilk 4 ayında, 4 bin 188'i anne ve adayı olmak üzere 5 bin 142 kişiye uyuşturucu tehdidi ve mücadele çalışmaları anlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanan veya uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen başarılı operasyonlar hız kesmeden devam ederken bir yandan da uyuşturucu ile mücadelede toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla uzman personel tarafından "Narkorehber" eğitimleri ile "Narko Nokta" faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Bunun yanı sıra 2020 yılı ekim ayı içerisinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önderliğinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçebilmek ve uyuşturucu ile mücadelenin daha güçlü ve emin adımlarla yapılabilmesi amacıyla anne duyarlılığından, anne desteğinden hareketle "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında da eğitim faaliyetlerinin devam ettiğine dikkat çekildi.

Bu yılın ocak ayından itibaren 36 faaliyet gerçekleştirildiği 4 bin 188 anne ve anne adayı olmak üzere toplam 5 bin 142 kişiye madde kullanımını engellemede ailenin önemi, madde bağımlılığı ve belirtileri ile bağımlı kişilerin özellikleri, bağımlılık yapan uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, sokak satıcılarının profilleri ve UYUMA aplikasyonu başta olmak üzere ihbar mekanizmaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

"Narkorehberlerin, ulaşmadığı yetişkin kalmayacak" anlayışı doğrultusunda toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla yapılan eğitim faaliyetlerinin hız kesmeden devam edeceği bildirildi. - ANTALYA

Antalya'da 'Narkorehber'ler' uyuşturucuyla mücadeleyi anlatıyor
Antalya'da 'Narkorehber'ler' uyuşturucuyla mücadeleyi anlatıyor
Antalya'da 'Narkorehber'ler' uyuşturucuyla mücadeleyi anlatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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