Antalya'da narenciye işleme tesisinde yangın
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Antalya'da narenciye işleme tesisinde yangın

Antalya'nın Serik ilçesinde bir narenciye işleme tesisi ve soğuk hava deposunda yangın çıktı.

27.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:06
Antalya'da narenciye işleme tesisinde yangın

'nın ilçesinde bir narenciye işleme tesisi ve soğuk hava deposunda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi'ndeki tesis ve soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Tesistekilerin vermesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tesisten yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görünüyor.

Kaynak: AA
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