Antalya'da müzisyen evinde ölü bulundu

FATİH, İSTANBUL (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde yalnız yaşayan müzisyen evinde ölü bulundu.

Zafer Mahallesi 2624 Sokak'ta bir apartmanın giriş katında yaşayan ve müzisyenlik yapan 54 yaşındaki Fatih Övgü'den haber alınamaması üzerine bir arkadaşı eve geldi.

Kapıyı açamayan arkadaşı polise haber verdi. Kapıyı çilingir yardımıyla açan polis, Övgü'nün hareketsiz yattığını gördü. Eve çağrılan sağlık ekipleri Övgü'nün öldüğünü belirledi.

Fatih Övgü'nün cenazesi, işlemlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Mezarlığı morguna götürüldü.