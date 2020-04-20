Antalya'da müzik öğretmeni, mahalleyi türkü ve marşlarla coşturdu
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Antalya

Antalya'da müzik öğretmeni, mahalleyi türkü ve marşlarla coşturdu

Antalya'da müzik öğretmeni, mahalleyi türkü ve marşlarla coşturdu Koronalı günlerde konser sahnelerinin yerini balkonlar aldı.

20.04.2020 20:11 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:16
Antalya'da müzik öğretmeni, mahalleyi türkü ve marşlarla coşturdu

Antalya'da müzik öğretmeni, mahalleyi türkü ve marşlarla coşturdu

ANTALYA - Koronalı günlerde konser sahnelerinin yerini balkonlar aldı. Antalya'da bir mahallede vatandaşlar müzik öğretmeni Özgür Bekir'in evinin balkonundan verdiği muhteşem konserle coştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde müzik öğretmeni org ve amfilerini evinin balkonuna kurarak Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayanlara moral verdi. Yukarı Pazarcı mahallesi 4048 sokakta ikamet etmekte olan müzik öğretmeni Bekir, sokak sakinlerinden gelen talep doğrultusunda adeta açık hava konseri verdi.

Bekir, değişik yörelerden sevilen türkülerin yanı sıra Türkiyem ve İzmir Marşını seslendirirken, balkonlarına ve evlerinin damına çıkan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik ettiler. Marş ve türkülerine eşlik ederken, hareketli parçalar eşliğinde göbek attılar.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden konser sonrasında, vatandaşlar her akşam konserin tekrarlanmasını istedi.

Antalya'da müzik öğretmeni, mahalleyi türkü ve marşlarla coşturdu

Kaynak: İHA

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