Antalya'da müteahhidin öldürülmesi davası

23.10.2019 16:00

Antalya'da, bir kişiyi evinin otoparkında silahla ateş ederek öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Talat Örgü, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Talat Örgü, müteahhit Fatih Mehmet Şirazi ile 30 yıl önce ortak inşaat işleri yaptıklarını, o süreçten bu yana alacaklı hale geldiğini söyledi.

Şirazi'den hem icra yolu hem de araya bazı kişileri koymasına rağmen parasını alamadığını öne süren Örgü, Şirazi'nin telefonlarına bakmadığını, sürekli kendisini oyaladığını savundu.

Evinin karşısında bir inşaat işi alan Fatih Mehmet Şirazi'yi görünce alacaklarıyla ilgili konuşmak istediğini belirten sanık Örgü, "Fatih'i gördüm, yanına gittim, amacım onunla konuşmaktı. Arabasına bindim ve konuşmaya başladık. Paramı istedim ama o bana hakaretler etmeye başladı. Sonrasını hatırlamıyorum, nasıl ateş ettiğimi, bilmeden gelişi güzel ateş ettim." diye konuştu.

2 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığını anlatan Örgü, olayda kullandığı silahı ruhsatsız olduğu için çöp konteynerine attığını aktardı.

Talat Örgü, kimseyi öldürme niyeti olmadığını, kendisini korumak için ateş ettiğini de öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda, 5 Ağustos'ta müteahhit Fatih Mehmet Şirazi (51) yaşadığı apartmanın otoparkındaki aracının içerisinde silahla ateş edilerek öldürülmüştü. Olayla ilgili gözaltına alınan Talat Örgü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA