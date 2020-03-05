Antalya'da müşteriye yan bakma kavgası: 1 ölü

05.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:09

Antalya'da müşteriye yan bakma nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı saat 04.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Tuzcular Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.İ ile Z.S, arasında müşteriye yan bakma yüzünden tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.İ., Z.S.'yi bıçakla yaraladı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Z.S. hayatını kaybetti. Z.S.'nin yanındakiler tarafından darp edildiği ileri sürülen Y.İ. de kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti. Y.İ. hastanede Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Y.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA