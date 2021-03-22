Antalya'da Müslümanlığı seçen Rus gelin, Meryem adını aldı
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Antalya'da Müslümanlığı seçen Rus gelin, Meryem adını aldı

22.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:18
Antalya'da Müslümanlığı seçen Rus gelin, Meryem adını aldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Rus uyruklu kadın, Müslümanlığı seçti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Rus uyruklu kadın, Müslümanlığı seçti.

Turist olarak geldiği Manavgat'ta bir Türk ile evlenen İrina Orhan, İslam dinini araştırdıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi.

İrina Orhan için Manavgat Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi.

Müftülük Şefi Gani Oğuz'un okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Din Hizmetleri Uzmanı Fatih Kartal'ın yaptığı duayla başlayan merasimde, İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu, Orhan'a İslamiyet hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Orhan, "Meryem" adını aldı.

Müftü Eroğlu, Müslüman olmasından dolayı tebrik ettiği Orhan'a, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Rusça mealli Kur'an-ı Kerim, Peygamber Hz. Muhammed'in hayatı ve İslam dini hakkında bilgiler içeren çeşitli kitaplar hediye etti.

Meryem Orhan, İslamiyet'i araştırdığını ancak Müslüman biriyle evlilik yapmasının bu dini daha iyi tanımasına vesile olduğunu söyledi.

Müslümanların aile hayatlarının da İslam'ı seçmesinde çok etkisinin olduğunu belirten Orhan, Müslüman olmakla kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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