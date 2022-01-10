Antalya'da "Muratpaşa Sinema Günleri" başlıyor - Haberler
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Antalya'da "Muratpaşa Sinema Günleri" başlıyor

Antalya'da
AA / Orhan Çiçek - Haberler | Kültür Sanat

Antalya'da düzenlenen Muratpaşa Belediyesi Sinema Günleri, Türkan Şoray'ın en son rol aldığı "Suna" filminin gösterimiyle başlayacak.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Muratpaşa Belediyesi Sinema Günleri, Türkan Şoray'ın en son rol aldığı "Suna" filminin gösterimiyle başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte, özellikle salgın nedeniyle gösterim imkanı bulamayan Türk sinemasının son dönem filmleri, Antalya'da ücretsiz olarak sinemaseverle buluşacak.

Serinin ilk gösterimi 16 Ocak Pazar günü 14.00'te Türkan Şoray'ın en son rol aldığı "Suna" filmi olacak.

Engin Ayça'nın yönettiği 2007 yapımı filmde Türkan Şoray ile Gülsen Tuncer, Demir Karahan ve Erol Mütercimler rol alıyor.

Filmde, 1968'li yıllarda üniversitede çok yakın arkadaş olan 4 kişinin yıllar sonra bir sahil kasabasında yeniden bir araya gelişi anlatılıyor.

Gösteriminin ardından yönetmen Engin Ayça ve oyunculardan Gülsen Tuncer'in katılımıyla, Tuncer Çetinkaya moderatörlüğünde söyleşi de gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Sinema Günleri'nde, geçen yıl ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödülle dönen Çatlak, Gölgeler İçinde ve Okul Tıraşı gibi filmler Antalyalı sinemaseverlerle buluşacak.

AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri

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