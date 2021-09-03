Antalya'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi
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Antalya'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi

Antalya'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Antalya'da AK Parti Muratpaşa İlçe Başkan Yardımcısı Nedim Tekerli ev sahipliğinde muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı.

Antalya'da AK Parti Muratpaşa İlçe Başkan Yardımcısı Nedim Tekerli ev sahipliğinde muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı.

AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker, AK Parti Antalya İl Başkan Yardımcıları, AK Parti Muratpaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Muratpaşa Müftüsü Kuddusi Uysal, esnaf ve vatandaşların katıldığı etkinlik özel bir işletmede gerçekleştirildi.

Müftü Uysal tarafından yapılan duanın ardından misafirlere aşure dağıtıldı.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Tekerli, aşure geleneğini ilerleyen yıllarda aynı heyecan ve şenlik havasıyla devam ettireceklerini dile getirdi.

Antalya'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi
Antalya'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi
Antalya'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi
Antalya'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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Antalya'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi - Haberler
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