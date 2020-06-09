Antalya'da motosikletin çarptığı yaya öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
09.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:13
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
T.O'nun kulllandığı 07 HUP 26 plakalı motosiklet, Saray Mahallesi Spor Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Ahmet Alkan'a çarptı.
Yaralanan Alkan, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Alkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü T.O. gözaltına alındı.
Kaynak: AA