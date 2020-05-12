Antalya'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı.
12.05.2020 02:54 | Son Güncelleme: 12.05.2020 02:54
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Elikesik Mahallesi D-400 kara yolunda önceki gün motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza, KGYS kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde Elikesik kavşağında manevra yapan Muhsin Y. (58) yönetimindeki 07 VIA 33 plakalı otomobille Kerem Özdemir'in (22) kullandığı 07 ABM 397 plakalı motosikletin çarpışması yer alıyor.
Kayıtların devamında motosiklet sürücüsü Özdemir'in çarpışmanın etkisiyle metrelerce yükselerek refüje düştüğü görülüyor.
Kaynak: AA