Antalya'da motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı

Antalya'da motosiklet, orta refüje çarptı.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da motosiklet, orta refüje çarptı. Motosiklette bulunan sürücü ve 1 yolcu yaralandı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Gazi bulvarı Karayolları Kavşağında meydana geldi. 07 NCZ 65 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan sürücü ve yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kaza sebebi ile bir süre trafiğe kapanan yol, trafiğe açıldı. - ANTALYA

Antalya'da motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı

Antalya'da motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı

Antalya'da motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı

Antalya'da motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı

Falezlerden düşüp mahsur kalan kadın için kendi hayatını hiçe saydı

Falezlerden düşüp mahsur kalan kadın için kendi hayatını hiçe saydı

 Son dakika haberleri... Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti

Son dakika haberleri... Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti

 10'uncu kattan atlayan kadın, aşağıdaki vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

10'uncu kattan atlayan kadın, aşağıdaki vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title