Antalya'da motosiklet kazası: 2 yaralı

17.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:57

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında iki kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Uğur U. idaresinde Kaş istikametinden Seydikemer yönüne giden 07 AHV 366 motosiklet, lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolünü kaybederek devrildi. Kazada yere düşen sürücü Uğur U. ile yolculuk eden Gizem Ç. yaralandı. Gizem Ç.'nin kask taktığı belirlendi.



İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedaviye alındığı ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Maddi hasarlı trafik kazasıyla ilgili Kalkan Jandarma Komutanlığınca tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA