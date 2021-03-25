Antalya'da motosiklet hırsızlıklarına karıştığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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Antalya'da motosiklet hırsızlıklarına karıştığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'da motosiklet hırsızlıklarına karıştığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 4 motosiklet hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 4 motosiklet hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde farklı tarihlerde park halindeki 4 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtları ve alınan ifadeler doğrultusunda çalışmalarına yön veren ekipler, kimliğini tespit ettiği M.C'yi (28) yakaladı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının çaldığı motosikletle seyretmesi yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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