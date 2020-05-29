Antalya'da motosiklet hırsızlığından yakalanan 1 zanlı tutuklandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet hırsızlığına karışan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet hırsızlığına karışan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarılar Mahallesi'nde motosiklet hırsızlıklarının artması üzerine çalışma başlatıldı.

Eşkali belirlenen A.K, S.Y. ile S.S. çalıntı motosikletle yakalandı.

Farklı adreslerde yapılan arama 5 çalıntı motosiklet, 6 otomobil teybi ile bir miktar eroin ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA