Antalya'da motosiklet hırsızı yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da motosiklet hırsızı yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet çalan şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Antalya'da motosiklet hırsızı yakalandı
28.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:21

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet çalan şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, C.T.'ye ait 33 ACY 261 plakalı motosikletin çalındığı ihbarını alarak çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip başlatan JASAT ekipleri 20 saat süren güvenlik kamera incelemesiyle hırsızlık şüphelisinin İ.A. (25) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, İ.A.'yı Konaklı Mahallesi'ndeki gizlendiği adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan İ.A. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı motosiklet ise İ.A.'nın gizlediği yerden alınarak, sahibine ulaştırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü Haber
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Haber
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Son dakika: Halkbank'tan sınırlı şahıs işletmelerine 6 ay ödemesiz destek Haber
Son dakika: Halkbank'tan sınırlı şahıs işletmelerine 6 ay ödemesiz destek
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Haber
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok Haber
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? Haber
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü
Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü
Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi
Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Düşüşe geçen gram altın 384,4 liradan işlem görüyor
Düşüşe geçen gram altın 384,4 liradan işlem görüyor
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı
Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aslı Enver Ozan Güven Cengiz Kurtoğlu Uraz Kaygılaroğlu
Spor Falcao Podolski Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Antalya'da motosiklet hırsızı yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 17:28:55. #1.15#
title