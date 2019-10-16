Antalya'da motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
Antalya'da motosiklet çaldıkları öne sürülen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Antalya'da motosiklet çaldıkları öne sürülen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağıpazarcı Mahallesi'nde park halindeki motosikleti çaldıkları iddia edilen E.K, B.A, ve S.A'yı yakaladı.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.K. ve B.A. tutuklandı, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Motosiklet ise sahibine teslim edildi.