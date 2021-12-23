Son dakika haberi: Motosiklet bayisinde çıkan yangında hasar oluştu

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da motosiklet bayisinde çıkan yangında yaklaşık 250 motosiklet yandı.

Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde İsmet İlhan'a ait bir motosiklet bayisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 250 motosiklet kullanılamaz hale geldi, yaklaşık 3 milyon liralık zarar oluştuğu kaydedildi.

Yangın, mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu.

Apartman sakinlerinden Halil İbrahim Tutuş, koku gelmesiyle yangını fark ettiklerini söyledi. Bir anda büyüyen yangına kendi imkanlarıyla müdahale ettiklerini aktaran Tutuş, üst kattaki dairenin de etkilendiğini belirtti.