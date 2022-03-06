Antalya'da 'mor şemsiyeli' kadın yürüyüşü yapılacak

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'da, kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği mor şemsiyeli yürüyüşle Konyaaltı Varyantı'nda buluşacak. Kentte milli bayram kutlamalarında fener alaylarına ev sahipliği yapan varyanttaki yürüyüş, salı günü başlayacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, 8 Mart Salı saat 17.00'de Konyaaltı Varyatı'nda ayrımcılığa, eşitsizliğe, şiddete karşı tüm kadınları mor şemsiyeler altında buluşmaya davet etti. Başkan Uysal, " Antalya'mızdan, Türkiye'ye ve dünyaya 8 Mart'ta dayanışma içinde olduğumuzun, bütün dünya kadınlarının 8 Mart gününü selamladığımızın mesajını vermek istiyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Konyaaltı Varyantı'ndan başlayacak mor şemsiyeli yürüyüşü, Atatürk Parkı'nda Türkan Saylan Anıtı'nın da bulunduğu meydanda sona erecek. Yürüyüş, yaklaşık 2 kilometre sürecek. Pandemi nedeniyle, 2 yıldır kitlesel 8 Mart etkinlikleri gerçekleştirmediği Antalya'da kadınlar ilk defa, milli bayramlarda fener alaylarına ev sahipliği yapan Konyaaltı Varyantı'nda bir araya gelecek. Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart hazırlıkları kapsamında aralarında kadın kooperatiflerinin de bulunduğu 60'ın üzerinde sivil toplum kuruluşundan temsilcilerle bir araya geldi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel